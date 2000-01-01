Топ-5 игроков РПЛ по результативности за матч
Opta Sport составил список лучших игроков РПЛ по результативным действиям за игру с 2009 года. Как выглядит топ-5?
5-е место — Джон Кордоба
Игрок «Краснодара» делает 0,7 результативного действия за матч. За «быков» у Джона 27 голов и 10 ассистов в 53 матчах.
4-е место — Квинси Промес
У форварда «Спартака» тоже 0,7 результативного действия за матч. На счету Квинси за 189 игр 92 гола и 42 результативные передачи за красно-белых.
3-е место — Байе Умар Ниасс
Экс-нападающий «Локомотива» делал 0,71 результативного действия за игру. Всего Умар провёл за железнодорожников 28 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.
2-е место — Сейду Думбия
0,86 — столько результативных действий за матч делал бывший форвард ЦСКА. На счету Сейду за 108 встреч в РПЛ 66 голов и 33 результативные передачи.
1-е место — Халк
Экс-форвард «Зенита» совершал 0,9 результативного действия за матч. В активе Халка 97 матчей в РПЛ, 56 голов и 39 ассистов.
Топ-5 лучших игроков по средней результативности за матч в РПЛ
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