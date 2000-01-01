Евсеев поспорил с журналистом. Видео
Даже в Первой лиге Вадим Валентинович продолжает быть в центре внимания. Тренер «Кубани» поспорил на пресс-конференции с тюменским журналистом после поражения 0:3. Вышел по-настоящему огненный баттл!
Евсеев поспорил с тюменским журналистом после поражения. Видео огненного баттла!
Читайте также
Топ-5 игроков РПЛ по средней результативности
Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ
Холанд не может забить двум клубам в АПЛ. Каким?
Как звёзды футбола выглядели бы в GTA
Лучшие футболисты сезона по гол+пас. Есть сюрпризы
У «Байера» крутейшая статистика на старте сезона
Клуб из Перу отметил чемпионство в темноте
Постекоглу вновь стал лучшим тренером месяца
Аналитики оценили шансы команд на победу в ЛЕ
Бабушка спародировала Беллингема. Забавное видео
Клопп вскипел на пресс-конференции в Тулузе. Видео
Топ-5 лучших матчей в истории ЛЧ
Топ-7 самых ценных персональных брендов россиян
Анчелотти побил крутой рекорд Фергюсона в ЛЧ!
Какие команды уже вышли в плей-офф ЛЧ?
Хойлунд установил два уникальных рекорда в ЛЧ