Евсеев поспорил с тюменским журналистом после поражения. Видео огненного баттла!

Евсеев поспорил с журналистом. Видео

Даже в Первой лиге Вадим Валентинович продолжает быть в центре внимания. Тренер «Кубани» поспорил на пресс-конференции с тюменским журналистом после поражения 0:3. Вышел по-настоящему огненный баттл!