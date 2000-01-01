Пять непобедимых команд топ-10 лиг Европы
В топ-10 лиг Европы прошла почти треть сезона. Даже после такого длительного отрезка остаются команды, не потерпевшие ни одного поражения в национальных чемпионатах. Какие пять клубов остаются непобедимыми в Европе?
«Бавария»
Мюнхенцы выиграли девять матчей и дважды сыграли вничью в Бундеслиге. «Бавария» идёт на втором месте в чемпионате, набрав 29 очков.
«Байер»
На счету команды Хаби Алонсо 10 побед и одна ничья в этом сезоне Бундеслиги. «Байер» лидирует в чемпионате с 31 очком.
«Ницца»
Команда выиграла семь матчей и пять раз сыграла вничью. В Лиге 1 «Ницца» занимает второе место с 26 очками.
ПСВ
Красно-белые выиграли все 12 матчей в Эредивизии. Сейчас команда лидирует в лиге с 36 очками.
«Селтик»
На счету подопечных Брендана Роджерса 11 побед и две ничьих. «Селтик» лидирует в Премьер-лиге Шотландии с 35 очками.
Пять непобедимых команд Европы. Кто не проиграл ни одного матча в топ-10 лиг?
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