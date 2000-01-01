Пять непобедимых команд Европы. Кто не проиграл ни одного матча в топ-10 лиг?

Пять непобедимых команд топ-10 лиг Европы

В топ-10 лиг Европы прошла почти треть сезона. Даже после такого длительного отрезка остаются команды, не потерпевшие ни одного поражения в национальных чемпионатах. Какие пять клубов остаются непобедимыми в Европе?