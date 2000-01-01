Топ-5 иностранцев по числу ассистов в РПЛ
Ассисты — не менее важная история в футболе, чем голы. Кто из иностранных игроков в РПЛ отдал больше всего голевых передач?
5-е место: Бибрас Натхо
В 205 матчах за ЦСКА и «Рубин» полузащитник отдал 41 ассист.
4-е место: Квинси Промес
В 189 матчах за «Спартак» нападающий сделал 46 голевых передач.
3-е место: Кристиан Нобоа
За «Рубин», «Динамо», «Сочи», «Ростов» и «Зенит» отдал 51 результативную передачу. На счету полузащитника 364 матча.
2-е место: Жоаозиньо
В 291 матче за «Краснодар», «Сочи» и «Динамо» вингер сделал 69 голевых пасов.
1-е место: Данни
На счету экс-полузащитника «Зенита» и «Динамо» 84 ассиста в 270 матчах.
Топ-5 иностранцев по числу ассистов в РПЛ
Читайте также
5 непобедимых команд топ-10 лиг Европы
Лидеры РПЛ по упущенным моментам. Список поражает!
Образы легендарных тренеров в мире GTA
Евсеев поспорил с тюменским журналистом. Видео
Топ-5 игроков РПЛ по средней результативности
Аналитики обновили прогноз на чемпиона РПЛ
Холанд не может забить двум клубам в АПЛ. Каким?
Как звёзды футбола выглядели бы в GTA
Лучшие футболисты сезона по гол+пас. Есть сюрпризы
У «Байера» крутейшая статистика на старте сезона
Клуб из Перу отметил чемпионство в темноте
Постекоглу вновь стал лучшим тренером месяца
Аналитики оценили шансы команд на победу в ЛЕ
Бабушка спародировала Беллингема. Забавное видео
Клопп вскипел на пресс-конференции в Тулузе. Видео
Топ-5 лучших матчей в истории ЛЧ