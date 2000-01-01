Кого Симеоне хочет видеть в «Атлетико»
Диего возглавляет «Атлетико» уже 12 лет, а недавно тренер продлил контракт с клубом до 2027 года. Тем не менее Симеоне сказал, кого бы хотел видеть своим преемником в. Кто же эти три специалиста?
Юрген Клопп
Сейчас 56-летний немец работает в «Ливерпуле». Контракт с «красными» рассчитан до июня 2026 года.
Карло Анчелотти
64-летний итальянец сейчас возглавляет «Реал». Контракт Анчелотти с мадридцами рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Маурисио Почеттино
51-летний аргентинец сейчас тренирует «Челси». Контракт Почеттино с лондонцами рассчитан до лета 2025 года.
Симеоне назвал трёх тренеров, которых хочет видеть своими преемниками в «Атлетико»
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