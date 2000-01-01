Симеоне назвал трёх тренеров, которых хочет видеть своими преемниками в «Атлетико»

Кого Симеоне хочет видеть в «Атлетико»

Диего возглавляет «Атлетико» уже 12 лет, а недавно тренер продлил контракт с клубом до 2027 года. Тем не менее Симеоне сказал, кого бы хотел видеть своим преемником в. Кто же эти три специалиста?