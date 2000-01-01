Футбольные иконы нулевых в образах персонажей GTA
Что может быть круче, чем футбольные иконы нулевых в виде персонажей GTA? Портал Onefootball показал футболистов в невероятных образах! От фото так и веет богатством, крутостью и опасностью!
Дэвид Бекхэм
Роналдиньо
Андреа Пирло
Джанлуиджи Буффон
Зинедин Зидан
Тьерри Анри
Луиш Фигу
Андрес Иньеста
Бонус: Эрик Кантона
Легенда «Манчестер Юнайтед» завершил карьеру ещё в 90-х, но не добавить его сюда было просто невозможно.
Футбольные иконы нулевых в образах персонажей GTA. От Анри и Зидана веет опасностью!
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