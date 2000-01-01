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Футбольные иконы нулевых в образах персонажей GTA
Футбольные иконы нулевых в образах персонажей GTA
Что может быть круче, чем футбольные иконы нулевых в виде персонажей GTA? Портал Onefootball показал футболистов в невероятных образах! От фото так и веет богатством, крутостью и опасностью!
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Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Роналдиньо
Роналдиньо
Андреа Пирло
Андреа Пирло
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Тьерри Анри
Тьерри Анри
Луиш Фигу
Луиш Фигу
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Бонус: Эрик Кантона
Бонус: Эрик Кантона
Легенда «Манчестер Юнайтед» завершил карьеру ещё в 90-х, но не добавить его сюда было просто невозможно.
Футбольные иконы нулевых в образах персонажей GTA. От Анри и Зидана веет опасностью!
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