Футболисты «Барселоны» примерили усы. Зачем?
«Барселона» приняла участие в акции Movember, в рамках которой футболисты без растительности на лице примерили на себя усы. Зачем?
Особая акция
Movember (moustache — «усы», november — ноябрь) или Усабрь — международная акция, направленная на профилактику рака простаты и других мужских болезней.
Полезное дело
В рамках этой акции мужчины обычно отращивают усы, а также делают пожертвования в фонды, которые изучают различные мужские болезни и борются с ними.
Привлечение внимания
К Movember нередко подключаются и спортивные организации. Например, в FIFA 2017 была целая коллекция «усатых» карточек. В этом году акцию не обошла и «Барселона».
Игроки «Барселоны» примерили усы. Так футболисты поддержали международную акцию
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