7 самых подорожавших игроков в этом сезоне
Примерно треть клубного сезона уже позади. За это время успело выстрелить немалое количество игроков. У кого из футболистов больше всего выросла стоимость с лета?
7-е место: Виктор Бонифасе
Стоимость нападающего «Байера» сейчас составляет € 40 млн. С лета она выросла на € 27,6 млн.
6-е место: Уоррен Заир-Эмери
С лета цена форварда «ПСЖ», по данным Transfermarkt, увеличилась на € 30,3 млн и сейчас составляет € 50 млн.
5-е место: Матис Тель
Нападающий «Баварии» вырос в цене на € 30,3 млн и теперь стоит € 50 млн.
4-е место: Ксави Симонс
Стоимость вингера «РБ Лейпциг» составляет € 70 млн, с лета она увеличилась на € 30,3 млн.
3-е место: Джуд Беллингем
На € 30,3 млн выросла цена и у полузащитника «Реала». Теперь Беллингем оценивается в € 150 млн.
2-е место: Жереми Доку
Вингер «Манчестер Сити» стал стоить € 60 млн. До этого цена футболиста была на € 32,2 млн меньше.
1-е место: Эван Фергюсон
Стоимость нападающего «Брайтона» сейчас составляет € 65 млн, с лета она увеличилась на € 34,9 млн.
7 самых подорожавших игроков сезона. Самый большой скачок у футболиста не из топ-клуба
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