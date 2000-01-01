7 самых креативных футболистов планеты
Портал CIES Football Observatory составил список самых креативных игроков в мире в этом сезоне. В рейтинг вошли лишь футболисты, отыгравшие более 630 минут за одну команду. Кто попал в семёрку лучших?
Система подсчёта
В основе рейтинга лежит индекс, который рассчитывался на основе количества голевых передач и созданных моментов, ожидаемых результативных передач, с учётом опасности созданных моментов, а также важности матча.
7-е место: Франк Онора
Вингер «Боруссии» из Мёнхенгладбаха обладает индексом 1,70. Онора делает 1,43 голевой передачи за матч при 0,47 ожидаемой.
6-е место: Мохамед Салах
У форварда «Ливерпуля» индекс также равен 1,70. На счету Салаха 1,41 голевого паса за игру при 0,35 ожидаемого.
5-е место: Мусса Диаби
Индекс полузащитника «Астон Виллы» оценивается в 1,74. Диаби отдаёт 1,5 голевой передачи за матч (0,31 ожидаемой).
4-е место: Килиан Мбаппе
Индекс форварда «ПСЖ» оценивается в 1,87. На счету Мбаппе 1,95 результативной передачи при 0,20 ожидаемой.
3-е место: Нико Уильямс
Вингер «Атлетика» обладает индексом 1,89. У Уильямса 1,54 голевой передачи за матч при 0,41 ожидаемой.
2-е место: Лерой Зане
У вингера «Баварии» индекс равен 1,92. На счету Зане 1,62 голевого паса при 0,46 ожидаемого.
1-е место: Усман Дембеле
Индекс лидера топа — 2,36. Форвард «ПСЖ» отдаёт 2,45 голевого паса при 0,27 ожидаемого.
7 самых креативных футболистов планеты. Мбаппе и Салах — мимо топ-3!
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