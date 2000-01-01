Бесценная реакция отца Луиса Диаса на дубль сына в ворота Бразилии! Видео

Бесценная реакция отца Луиса Диаса на дубль сына

Колумбия обыграла Бразилию (2:1) в отборе ЧМ-2026 благодаря дублю Луиса Диаса. С трибун за матчем наблюдал отец Луиса, который недавно был освобождён из 12-дневного плена. Эмоции Диаса-старшего после второго гола сына бесценны!