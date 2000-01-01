У сборной Аргентины оборвались сразу две крутейшие серии
Аргентина неожиданно проиграла Уругваю (0:2) в отборе ЧМ-2026. Это поражение стало для действующих чемпионов мира первым в нынешнем году!
Сухая серия
Аргентинцы впервые в году не смогли забить и сохранить ворота в неприкосновенности. До этого в 2023-м подопечные Лионеля Скалони одержали восемь побед подряд с общим счётом 20:0.
Досадное поражение
Также сборная Аргентины прервала победную серию, которая стартовала после матча 22 ноября 2022 года. Тогда в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 аргентинцы уступили Саудовской Аравии (1:2). После этого поражений не было на протяжении 14 матчей.
У сборной Аргентины оборвались сразу две крутейшие серии
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