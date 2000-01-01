У сборной Аргентины оборвались сразу две крутейшие серии

Досадное поражение

Также сборная Аргентины прервала победную серию, которая стартовала после матча 22 ноября 2022 года. Тогда в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 аргентинцы уступили Саудовской Аравии (1:2). После этого поражений не было на протяжении 14 матчей.