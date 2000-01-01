Ещё шесть команд едут на Евро-2024
В Европе продолжается отбор на чемпионат континента. После очередного тура путёвки на ЧЕ завоевали ещё шесть команд. Кто же это?
Австрия
Австрийцы — лидеры группы F. На счету команды 19 очков после восьми матчей. Команда победила шесть встреч, один раз уступила и один раз сыграла вничью.
Англия
Англичане занимают первое место в группе C c 19 очками. После семи туров у подопечных Гарета Саутгейта шесть побед и одна ничья.
Венгрия
Венгры располагаются на первой строчке группы G с 15 очками. Сборная выиграла четыре матча и трижды сыграла вничью.
Дания
Датчане — лидеры группы H. На счету команды 22 очка. Подопечные Каспера Юльманна выиграли семь матчей, один раз сыграли вничью и один раз уступили.
Словакия
Словаки стали вторыми в группе J с 19 очками. В активе команды шесть побед, одна ничья и два поражения.
Албания
Албанцы возглавляют группу E c 14 очками. На счету команды четыре победы, две ничьи и одно поражение.
Ещё шесть команд завоевали путёвки на Евро-2024. Кто, кроме Англии?
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