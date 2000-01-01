Яшин — лучший вратарь в истории по версии ChatGPT. Кто ещё в топ-10?

3-е место: Гордон Бэнкс

Бывший голкипер сборной Англии, а также «Честерфилда», «Лестера», «Сток Сити» и других команд — чемпион мира. Всего в карьере Бэнкс провёл 399 матчей, в 112 из которых сохранил ворота «сухими», и пропустил 552 гола.