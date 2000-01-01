Яшин — лучший вратарь в истории по версии ChatGPT. Кто ещё в топ-10?

Яшин — лучший вратарь в истории по версии ChatGPT
У нейросетей спросили, кто лучший вратарь планеты. ChatGPT составила список из 10 самых крутых голкиперов. Как выглядит этот топ?
10-е место: Зепп Майер
Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии — чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр ЧМ. На счету Майера 801 матч, в 257 из которых он сохранил ворота «сухими», и 990 пропущенных мячей.
9-е место: Эдвин ван дер Сар
Экс-вратарь сборной Нидерландов, «Аякса», «Ювентуса», «Фулхэма» и «МЮ» дважды становился бронзовым призёром Евро. Ван дер Сар провёл 951 матч, в 440 из которых сохранил ворота «сухими», и пропустил 805 голов.
8-е место: Икер Касильяс
Бывший вратарь мадридского «Реала», «Порту» и сборной Испании — чемпион мира и двукратный чемпион Европы. На счету Касильяса 1048 матчей, в 440 из которых он сохранил ворота «сухими», и 960 пропущенных мячей.
7-е место: Мануэль Нойер
Голкипер «Баварии» и сборной Германии — чемпион мира и бронзовый призёр турнира. Нойер провёл 869 матчей, в 392 из которых сохранил ворота «сухими», и пропустил 734 гола.
6-е место: Петер Шмейхель
Экс-вратарь сборной Дании, а также «МЮ», «Манчестер Сити», «Астон Виллы» и других клубов становился чемпионом Европы. В активе Шмейхеля 687 матчей, в 284 из которых он сохранил ворота «сухими», и 635 пропущенных мячей.
5-е место: Оливер Кан
Бывший голкипер сборной Германии, «Баварии» и «Карлсруэ» — серебряный и бронзовый призёр ЧМ, чемпион Европы. Кан провёл 871 матч, в 322 из которых сохранил ворота «сухими», и пропустил 881 мяч.
4-е место: Джанлуиджи Буффон
Экс-вратарь сборной Италии, «Пармы», «ПСЖ» и «Ювентуса» — чемпион мира и серебряный призёр чемпионата Европы. На счету Буффона 1151 матч, в 506 из которых он сохранил ворота «сухими», и 971 пропущенный мяч.
3-е место: Гордон Бэнкс
Бывший голкипер сборной Англии, а также «Честерфилда», «Лестера», «Сток Сити» и других команд — чемпион мира. Всего в карьере Бэнкс провёл 399 матчей, в 112 из которых сохранил ворота «сухими», и пропустил 552 гола.
2-е место: Дино Дзофф
Экс-вратарь сборной Италии, «Удинезе», «Мантовы», «Наполи» и «Ювентуса» становился чемпионом мира и Европы. На счету Дзоффа 949 матчей, в 446 из которых он сохранил ворота «сухими», и 771 пропущенный мяч.
1-е место: Лев Яшин
Бывший голкипер «Динамо» и сборной СССР — победитель Евро и олимпийский чемпион. На счету легенды 430 матчей, в 203 из которых он сохранил ворота «сухими», и 347 пропущенных голов. Также Яшин остаётся единственным вратарём, выигравшим «Золотой мяч».
Яшин — лучший вратарь в истории по версии ChatGPT. Кто ещё в топ-10?
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