Собослаи выпил с фанатами после выхода Венгрии на ЧЕ
Доминик вместе с болельщиками отметил выход сборной на Евро-2024. В финальном матче отбора с Черногорией полузащитник оформил дубль, а после встречи выпил с фанатами палинки!
Собослаи выпил с фанатами после выхода на Евро-2024. Видео необычной выходки!
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