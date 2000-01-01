Собослаи выпил с фанатами после выхода на Евро-2024. Видео необычной выходки!

Собослаи выпил с фанатами после выхода Венгрии на ЧЕ

Доминик вместе с болельщиками отметил выход сборной на Евро-2024. В финальном матче отбора с Черногорией полузащитник оформил дубль, а после встречи выпил с фанатами палинки!