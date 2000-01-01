Лукаку – третий лучший бомбардир сборных Европы
Ромелу оформил покер в матче с Азербайджаном (5:0). Благодаря четырём голам бельгиец вышел на чистое третье место в топе лучших бомбардиров в истории европейских сборных. Кто выше Лукаку?
3-е место — Лукаку
Сейчас на счету нападающего 83 гола в 113 матчах за сборную Бельгии.
2-е место — Пушкаш
За карьеру Ференц забил 84 мяча в 85 матчах.
1-е место — Роналду
У нападающего сборной Португалии 128 голов в 205 матчах за национальную команду.
Лукаку — третий лучший бомбардир в истории европейских сборных! А кто впереди?
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