Лукаку — третий лучший бомбардир в истории европейских сборных! А кто впереди?

Лукаку – третий лучший бомбардир сборных Европы

Ромелу оформил покер в матче с Азербайджаном (5:0). Благодаря четырём голам бельгиец вышел на чистое третье место в топе лучших бомбардиров в истории европейских сборных. Кто выше Лукаку?