Лукаку побил крутой бомбардирский рекорд. Ромелу забил больше всех в истории отборов на ЧЕ

Лукаку побил бомбардирский рекорд отборов на ЧЕ

По итогам отбора на Евро-2024 Ромелу Лукаку побил крутейший рекорд. Никто до бельгийца не забивал столько голов в отборе на ЧЕ. Кого Лукаку обошёл?