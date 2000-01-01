Лукаку побил бомбардирский рекорд отборов на ЧЕ
По итогам отбора на Евро-2024 Ромелу Лукаку побил крутейший рекорд. Никто до бельгийца не забивал столько голов в отборе на ЧЕ. Кого Лукаку обошёл?
Новый рекорд
На счету Лукаку 14 голов в отборе на Евро-2024 за сборную Бельгии.
Предыдущий рекордсмен
По ходу квалификации на Евро-2016 нападающий польской сборной Роберт Левандовски забил 13 мячей.
Предыдущий рекордсмен
Во время отбора на Евро-2008 форвард Северной Ирландии Дэвид Хили также забил 13 голов.
Лукаку побил крутой бомбардирский рекорд. Ромелу забил больше всех в истории отборов на ЧЕ
Читайте также
Лукаку в тройке лучших бомбардиров сборных Европы
Собослаи выпил с фанатами после выхода на ЧЕ
В Испании прошла Олимпиада маскотов! Видео
Милый поступок турок на матче с Германией. Видео
Яшин — лучший вратарь в истории по версии ChatGPT
Топ-10 самых дорогих сборных мира
Шесть команд завоевали путёвки на Евро-2024
У Аргентины оборвались сразу две крутейшие серии
Бесценная реакция отца Луиса Диаса на дубль сына
Жёсткие слова Месси после стычки с уругвайцем
7 самых креативных футболистов планеты
Самые подорожавшие игроки сезона. Джуд лишь 3-й!
Футболисты «Барселоны» примерили усы. Зачем?
Футбольные иконы нулевых в образах персонажей GTA
У Эмилиано Мартинеса новый необычный образ. Видео
Самые резкие взлёты команд в топ-5 лиг Европы