10 топовых игроков получили травмы в сборных
Текущая пауза на матчи сборных выдалась крайне богатой на травмы. 10 топовых игроков получили повреждения разной степени тяжести. Собрали для вас всех травмированных.
Эрлинг Холанд
В товарищеском матче с Фарерскими островами (2:0) форвард вывихнул лодыжку. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.
Винисиус Жуниор
Футболист получил травму бедра в матче отбора на ЧМ-2026 с Колумбией (2:1). Вингер «Реала» рискует пропустить все игры до конца года.
Уоррен Заир-Эмери
Француз получил травму правой ноги в матче отбора на Евро-2024 с Гибралтаром (14:0). В «ПСЖ» сообщили, что футболист выбыл до конца года.
Эдуарду Камавинга
Полузащитник повредил боковую связку колена на тренировке сборной Франции. Предположительно, восстановление займёт шесть недель.
Гави
В матче отбора на Евро-2024 с Грузией (3:1) полузащитник порвал крестообразную связку колена и травмировал мениск. Восстановление займёт от шести до восьми месяцев.
Майкл Антонио
Форвард серьёзно повредил связки колена в матче Лиги наций с Канадой (1:2). Предполагается, что футболист может пропустить от шести до девяти месяцев.
Андре Онана
В матче квалификации на ЧМ-2026 с Маврикием (3:0) вратарь получил травму паховой области. Сроки возвращения игрока пока неизвестны.
Микель Оярсабаль
Вингер травмировался в матче отбора на Евро-2024 с Кипром (3:1). По оценкам врачей, футболист сможет вернуться на поле в декабре.
Алессандро Бастони
Защитник повредил икроножную мышцу на тренировке в расположении сборной Италии. Футболист должен восстановиться к началу декабря.
Марк-Андре тер Штеген
Вратарь покинул расположение сборной Германии из-за сильных болей в спине. У голкипера несерьёзное повреждение, так что вернуться в строй он может уже к следующему матчу.
10 топовых игроков получили травмы в сборных. Кто и когда вернётся на поле?
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