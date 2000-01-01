8 сборных в XXI веке вышли на ЧЕ без потерь очков
Португалия — монстр отбора на Евро-2024. В группе J команда выиграла все 10 матчей и набрала 30 очков. Пройти отбор без потерь в XXI веке удавалось ещё семи командам. Каким?
Чехия, к Евро-2000
В отборе Евро-2000 чешская команда набрала 30 очков в 10 матчах. В группе 9 сборная играла с Шотландией, Боснией и Герцеговиной, Литвой, Эстонией и Фарерскими островами.
Франция, к Евро-2004
В группе 1 французы обыграли Словению, Израиль, Кипр и Мальту. «Трёхцветные» набрали 24 очка в восьми матчах.
Германия, к Евро-2012
Немцы забрали 30 очков в 10 матчах группы A. Соперниками бундестим были Турция, Бельгия, Австрия, Азербайджан и Казахстан.
Испания, к Евро-2012
Испанцы выиграли все восемь матчей в группе J, набрав 24 очка. Соперниками «Красной фурии» тогда были Чехия, Шотландия, Литва, Лихтенштейн.
Англия, к Евро-2016
Англичане в отборе сыграли со Швейцарией, Словенией, Эстонией, Литвой и Сан-Марино. В группе E «три льва» набрали 30 очков.
Бельгия, к Евро-2020
Бельгийцы играли в группе I вместе с Россией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. «Красные дьяволы» набрали 30 очков.
Италия, к Евро-2020
В группе J итальянцы обыграли Финляндию, Грецию, Боснию и Герцеговину, Армению и Лихтенштейн. «Скуадра адзурра» набрала 30 очков.
Португалия вышла на ЧЕ, не потеряв ни одного очка. В XXI веке это удавалось 8 сборным
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