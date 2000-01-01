Португалия вышла на ЧЕ, не потеряв ни одного очка. В XXI веке это удавалось 8 сборным

8 сборных в XXI веке вышли на ЧЕ без потерь очков

Португалия — монстр отбора на Евро-2024. В группе J команда выиграла все 10 матчей и набрала 30 очков. Пройти отбор без потерь в XXI веке удавалось ещё семи командам. Каким?