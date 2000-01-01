Эмилиано Мартинес встал на защиту фанатов. Видео
Матч Бразилии и Аргентины (0:1) задержали на полчаса из-за беспорядков на трибунах. Полиция начала избивать аргентинских фанатов. За своих болельщиков вступился Эмилиано Мартинес!
Крутой поступок
Пока Месси пытался пообщаться с полицией и фанатами, чтобы утихомирить их, Мартинес перешёл к активным действиям. Он попытался выхватить у полицейского дубинку, чтобы защитить соотечественников. Смотрите, как это было.
Эмилиано Мартинес встал на защиту фанатов. Он попытался забрать дубинку у полицейского!
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