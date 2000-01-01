Эмилиано Мартинес встал на защиту фанатов. Он попытался забрать дубинку у полицейского!

Крутой поступок

Пока Месси пытался пообщаться с полицией и фанатами, чтобы утихомирить их, Мартинес перешёл к активным действиям. Он попытался выхватить у полицейского дубинку, чтобы защитить соотечественников. Смотрите, как это было.