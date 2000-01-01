Статистика очных матчей Месси и Роналду
В феврале-2024 Лионель и Криштиану могли сыграть в Эр-Рияде. Но «Интер Майами», к сожалению, уже опроверг возможность этого матча. 38-й встречи легенд не будет. А как прошли 37 предыдущих матчей Лео и Криша?
Кто больше выиграл?
Месси и Роналду провели 37 матчей друг против друга: 18 — в Ла Лиге, 6 — в ЛЧ, 5 — в Кубке Испании, 5 — в Суперкубке Испании, и ещё было 3 товарняка. В 17 играх победа осталась за Лео, в 11 — за Криштиану, а 10 встреч завершились вничью.
Кто больше забил?
При этом оба футболиста забили в очных матчах по 23 гола. Лео пробил семь пенальти, Криштиану — восемь. Месси реализовал все, Роналду — шесть. В матчах друг против друга аргентинец сделал 12 ассистов, португалец — всего один.
Месси и Роналду всё-таки не сыграют друг против друга. Какими раньше были их очные матчи?
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