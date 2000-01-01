Месси и Роналду всё-таки не сыграют друг против друга. Какими раньше были их очные матчи?

Кто больше выиграл?

Месси и Роналду провели 37 матчей друг против друга: 18 — в Ла Лиге, 6 — в ЛЧ, 5 — в Кубке Испании, 5 — в Суперкубке Испании, и ещё было 3 товарняка. В 17 играх победа осталась за Лео, в 11 — за Криштиану, а 10 встреч завершились вничью.