Обновлённый прогноз на фаворитов Евро-2024
После окончания отбора на Евро-2024 Goal обновил прогноз на потенциальных победителей турнира. Кто же теперь претендует на титул чемпиона Европы?
7-е место — Венгрия
Изначально седьмую строчку занимала Германия, однако теперь бундестим опустилась на 15-е место рейтинга. Зато венгры ворвались в топ-7. Команда Марко Росси заняла первое место в группе G, выиграв пять матчей и трижды сыграв вничью.
6-е место — Австрия
Как и в октябрьском рейтинге, австрийцы идут на шестой позиции. Футболисты Ральфа Рангника выиграли шесть матчей отбора, один раз сыграли вничью и один раз потерпели поражение.
5-е место — Бельгия
Бельгийцы также сохранили позиции по сравнению с октябрьским списком. Сборная под руководством Доменико Тедеско выиграла в группе F шесть матчей и дважды сыграла вничью.
4-е место — Англия
По сравнению с октябрём, англичане опустились на две строчки. «Три льва» выиграли группу C с шестью победами и двумя ничьими.
3-е место — Испания
Испанцы же, наоборот, поднялись на одну позицию. «Красная фурия» стала первой в группе А, выиграв семь встреч и проиграв одну.
2-е место — Португалия
Португальцы также поднялись на строчку выше. Команда Роберто Мартинеса выиграла все восемь матчей отбора.
1-е место — Франция
«Трёхцветные» — по-прежнему главные фавориты Евро-2024. Французы были первыми в группе B с семью победами и одной ничьей.
Аналитики обновили прогноз на фаворитов Евро-2024 после окончания отбора. Что поменялось?
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