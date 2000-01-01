Форвард АПЛ повторил уникальный рекорд! Такой есть лишь у одного игрока в мире

Форвард АПЛ повторил уникальный рекорд
Джастин Клюйверт повторил уникальный рекорд для мирового футбола. Форвард «Борнмута» стал вторым игроком в истории, которому удалось забить во всех топ-5 лигах Европы!
Голы во всех топ-лигах
24-летний футболист выступал в разные годы за «Рому», «РБ Лейпциг», «Ниццу» и «Валенсию». Летом 2023-го нападающий перебрался в «Борнмут». В матче 13-го тура с «Шеффилдом» Клюйверт забил свой первый гол в АПЛ и своей пятой топ-лиге Европы.
Рекордсмен
До Клюйверта подобное удавалось лишь Стевану Йоветичу. Черногорский футболист выступал за «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити», «Севилью», «Монако» и «Герту». За каждый из клубов форвард забивал.
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