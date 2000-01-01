Форвард АПЛ повторил уникальный рекорд! Такой есть лишь у одного игрока в мире

Голы во всех топ-лигах

24-летний футболист выступал в разные годы за «Рому», «РБ Лейпциг», «Ниццу» и «Валенсию». Летом 2023-го нападающий перебрался в «Борнмут». В матче 13-го тура с «Шеффилдом» Клюйверт забил свой первый гол в АПЛ и своей пятой топ-лиге Европы.