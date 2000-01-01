«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ!
«Зенит» в матче с «Сочи» (3:0) установил новый рекорд в РПЛ. Петербуржцы забивают уже 23 матча подряд. Такой голевой серии в нашем чемпионате ещё не было!
Крутая серия
Сине-бело-голубые последний раз не забивали ещё в прошлом сезоне. В середине апреля «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). Сейчас голевая серия петербуржцев достигла уже 23 встреч.
Предыдущие рекордсмены
Ранее по этому показателю лидировали две московские команды. «Локомотив» и ЦСКА забивали в 22 матчах подряд. Железнодорожники сделали это в 2022 и 2023 году, а армейцы — в 2003-м.
«Зенит» установил новый рекорд в РПЛ! Какой на этот раз?
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