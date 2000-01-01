Самые молодые игроки в топ-5 лиг Европы
За «Милан» в матче с «Фиорентиной» дебютировал 15-летний Франческо Камарда. Форвард стал самым молодым игроком в истории Серии А. Как выглядят все юные игроки топ-5 лиг?
Серия А
Франческо Камарда дебютировал за «Милан» в возрасте 15 лет и 260 дней.
АПЛ
Полузащитник Итан Нванери провёл первую игру за основу «Арсенала» в 15 лет и 181 день.
Бундеслига
Нападающий Юссуфа Мукоко дебютировал за «Боруссию» в 16 лет и 1 день.
Ла Лига
Полузащитник Лука Ромеро сыграл первый матч за основу «Мальорки» в 15 лет и 219 дней. После футболист играл в «Лацио», а теперь защищает цвета «Милана».
Лига 1
Нападающий Лоран Паганелли дебютировал за «Сент-Этьен» в 15 лет и 309 дней.
Камарда — самый юный дебютант Серии А. Кто играл в столь молодом возрасте в топ-5 лиг?
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