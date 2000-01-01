Тчуамени сыграл на рояле. Вышло очень красиво!
Талантливый человек талантлив во всём, и Орельен Тчуамени это доказал! Полузащитник «Реала» сыграл на рояле песню 7 Years группы Lukas Graham. Вышло очень красиво!
Тчуамени сыграл на рояле. Вышло очень красиво!
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