3 футболиста, с кем Салах хотел бы сыграть в одной команде
Нападающий «Ливерпуля» назвал трёх футболистов, с которыми мечтал бы сыграть в одной команде. Кто попал в эту тройку?
Лионель Месси
Аргентинца из «Интер Майами» Мохамед назвал первым.
Криштиану Роналду
После Месси египтянин назвал имя португальца, который сейчас зажигает в «Аль-Насре».
Кевин Де Брёйне
Третьим Салах выбрал полузащитника «Манчестер Сити». У футболистов был шанс сыграть вместе в «Челси» в 2014 году. «У него хорошее видение поля, уверен, он сможет найти меня и отдать пас в любом месте и в любой момент», — пояснил египтянин.
3 футболиста, с которыми Салах хотел бы сыграть в одной команде
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