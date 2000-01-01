Топ-5 самых молодых дебютантов в РПЛ
15-летний Франческо Камарда в выходные дебютировал за «Милан» и стал самым молодым игроком в истории Серии А. А как выглядит топ-5 футболистов, которые дебютировали в РПЛ в юном возрасте?
5-е место — Александр Павленко
В 2001 году полузащитник дебютировал за «Спартак» в матче с «Факелом» (5:0) в возрасте 16 лет, 6 месяцев и 29 дней.
4-е место — Максим Ставцев
В 2020 году форвард сыграл первый матч за «Ростов». В игре с «Сочи» (1:10) футболист появился в 16 лет, 4 месяца и 21 день.
3-е место — Роман Мельник
Вингер дебютировал за владивостокский «Луч» в 16 лет, 4 месяца и 15 дней. Случилось это в 1993 году в матче со «Спартаком» (0:4).
2-е место — Евгений Зезин
В 1992 году полузащитник сыграл первый матч за «Зенит» в 16 лет, 3 месяца и 23 дня. Дебютной игрой для футболиста стала встреча с «Асмаралом» (3:8).
1-е место — Алексей Ребко
В 2002 году полузащитник дебютировал за «Спартак» в матче с «Зенитом» (4:3) в 16 лет, 2 месяца и 17 дней.
Топ-5 самых молодых дебютантов в РПЛ
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