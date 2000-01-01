Топ-5 самых молодых дебютантов в РПЛ

15-летний Франческо Камарда в выходные дебютировал за «Милан» и стал самым молодым игроком в истории Серии А. А как выглядит топ-5 футболистов, которые дебютировали в РПЛ в юном возрасте?