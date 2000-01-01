Милый поступок Гарначо! Видео
Очень милая история случилась с Алехандро! Он встретился со своим юным фанатом и подарил мальчику на день рождения бутсы. Точно такие же, как те, в которых забил чудо-мяч «Эвертону»!
Трогательная встреча
Сперва Гарначо мило пообщался с преданным болельщиком, а потом сделал ему особый подарок. «Для моего друга Джорджа. С днём рождения!» — написал Алехандро на коробке с обувью.
Искренняя радость
Мальчик не смог сдержать эмоций и расплакался. «Я тебя люблю, Алехандро! Ты лучший футболист во всём мире», — сказал юный фанат.
Милый поступок Гарначо! Он по-особенному поздравил юного фаната с днём рождения
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