Артета изящно обыграл Эдегора на тренировке. И отпраздновал, как Роналду! Видео

Артета обыграл Эдегора и отпраздновал, как Роналду!

Микель Артета удивил на тренировке «Арсенала». Наставник «канониров» прокинул мяч мимо Мартина Эдегора, а после отпраздновал, как Криштиану Роналду! Получилось забавно.