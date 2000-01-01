Артета обыграл Эдегора и отпраздновал, как Роналду!
Микель Артета удивил на тренировке «Арсенала». Наставник «канониров» прокинул мяч мимо Мартина Эдегора, а после отпраздновал, как Криштиану Роналду! Получилось забавно.
Артета изящно обыграл Эдегора на тренировке. И отпраздновал, как Роналду! Видео
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