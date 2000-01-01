10 клубов досрочно вышли в плей-офф ЛЧ
После первого игрового дня 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов определились ещё четыре команды, которые вышли в плей-офф турнира. Теперь таких клубов 10.
«Манчестер Сити»
Команда Гвардиолы заняла первое место в группе G с 15 очками. Ближайшего преследователя («РБ Лейпциг») «Сити» опережает на шесть очков.
«РБ Лейпциг»
Немцы расположились на втором месте в группе G, имея в активе девять очков. Отрыв от третьего – пять очков: за тур такое не отыгрывается.
«Барселона»
Команда Хави занимает первое место в квартете H с 12 очками. Отрыв от «Порту», идущего вторым, три очка – и тут у «Барсы» преимущество по личным встречам. Так что победа в группе точно будет за каталонцами.
«Реал» Мадрид
Лидеры группы C с 12 очками. Отрыв от «Наполи», идущего вторым, пять очков. А от «Браги» (третье место) – девять.
«Бавария»
Мюнхенцы заняли первое место в группе A, набрав 12 очков. У ближайших преследователей – «Копенгагена» и «Галатасарая» — всего по четыре очка.
«Боруссия» Дортмунд
Немцы возглавили группу F с 10 очками. Преимущество над «ПСЖ» — три очка. А «Ньюкасл» и «Милан» (по пять очков) больше не конкуренты.
«Атлетико»
Команда Диего Симеоне стала лидером группы E с 11 очками. Они опережают «Лацио» на одно очко. «Фейеноорд» же с шестью очками точно останется на третьем месте.
«Лацио»
Итальянцы стали вторыми в группе E с 10 очками. Они уступают всего одно очко «Атлетико».
«Реал Сосьедад»
Клуб Арсена Захаряна — лидер в группе D с 10 очками в активе. Команда обходит «Интер» по дополнительным показателям. Судьбу первого места решит очный матч в Италии.
«Интер»
«Нерадзурри» расположились на второй строчке в группе D c 10 очками. Команда уступает «Реалу Сосьедад» лишь по дополнительным показателям. У «Зальцбурга» (третье место) — всего три очка.
10 клубов досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов
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