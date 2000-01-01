Холанд быстрее всех забил 40 голов в ЛЧ
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд. Норвежец быстрее всех в истории забил 40 голов в Лиге чемпионов. Кого он обошёл?
4–5-е место — Левандовски
Роберт забил 40 голов в ЛЧ за 61 матч.
4–5-е место — Месси
Лионелю также понадобился 61 матч для 40 голов в ЛЧ.
3-е место — Мбаппе
Килиан преодолел отметку в 40 голов за 50 матчей.
2-е место — ван Нистелрой
Руд забил 40 голов за 45 матчей.
1-е место — Холанд
Эрлингу понадобилось 35 матчей, чтобы забить 40 мячей.
Холанд быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов. Кого он обошёл?
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