Симеоне вошёл в элитный клуб тренеров в ЛЧ
«Атлетико» в гостях обыграл «Фейеноорд» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Для Диего Симеоне эта победа стала сотой в турнире у руля мадридцев. До этого одержать столько побед с одним клубом удавалось лишь двум тренерам! По-настоящему элитный клуб.
Арсен Венгер
С «Арсеналом» французскому специалисту удалось выиграть 177 матчей в ЛЧ.
Алекс Фергюсон
Вместе с «Манчестер Юнайтед» шотландский тренер одержал победы в 190 матчах ЛЧ.
Симеоне вошёл в тройку тренеров, одержавших 100 побед в ЛЧ с одним клубом
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