Симеоне вошёл в тройку тренеров, одержавших 100 побед в ЛЧ с одним клубом

Симеоне вошёл в элитный клуб тренеров в ЛЧ

«Атлетико» в гостях обыграл «Фейеноорд» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Для Диего Симеоне эта победа стала сотой в турнире у руля мадридцев. До этого одержать столько побед с одним клубом удавалось лишь двум тренерам! По-настоящему элитный клуб.