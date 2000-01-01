У «ПСЖ» худший старт в Лиге чемпионов за 19 лет!

У «ПСЖ» худший старт в ЛЧ за 19 лет

«ПСЖ» всё ещё не гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, хотя до конца группового этапа остался один тур. Нынешний сезон — худший для парижан за 19 лет!