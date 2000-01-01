У «ПСЖ» худший старт в ЛЧ за 19 лет
«ПСЖ» всё ещё не гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, хотя до конца группового этапа остался один тур. Нынешний сезон — худший для парижан за 19 лет!
Близость к антирекорду
В пяти турах «ПСЖ» набрал всего семь очков. В последний раз такой плохой результат парижане показывали в сезоне-2004/2005. Тогда после пяти туров у французов было пять очков.
Печальная статистика
В той ЛЧ «ПСЖ» занял четвёртое место в группе с ЦСКА, «Челси» и «Порту». В активе команды было пять очков. Это последний раз, когда парижане не вышли в плей-офф турнира.
Выйдут в плей-офф?
Сейчас «ПСЖ» занимает второе место в группе с семью очками. Отрыв от «Ньюкасла» и «Милана» — два очка. Судьба места в плей-офф решится в заключительных матчах: «Боруссия» — «ПСЖ» и «Ньюкасл» — «Милан».
У «ПСЖ» худший старт в Лиге чемпионов за 19 лет!
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