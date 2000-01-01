Игрок «Атлетико» не поверил, что стал лучшим игроком матча ЛЧ. И заплакал! Видео

Неожиданная награда

«Я до сих пор не могу поверить. Это серьезно? Невероятно! Это особая награда для меня. Я боролся долгое время, чтобы играть здесь. «Атлетико» — мой клуб на всю жизнь. Никогда не думал, что однажды стану MVP матча в ЛЧ», — заявил Рикельме.