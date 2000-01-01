Игрок «Атлетико» заплакал, став MVP матча в ЛЧ
Полузащитник «Атлетико» Родриго Рикельме не поверил, что стал лучшим игроком матча с «Фейноордом» (3:1). Юный футболист не смог сдержать эмоций и прослезился. Трогательное видео.
Забавная реакция
«Вы дразните меня?» — спросил Родриго, когда ему вручили MVP матча. Когда Рикельме убедили, что награду действительно вручают ему, он заплакал.
Неожиданная награда
«Я до сих пор не могу поверить. Это серьезно? Невероятно! Это особая награда для меня. Я боролся долгое время, чтобы играть здесь. «Атлетико» — мой клуб на всю жизнь. Никогда не думал, что однажды стану MVP матча в ЛЧ», — заявил Рикельме.
Настоящие эмоции
«Это была важная победа для нас, а эта награда — действительно особая для меня. Я сейчас расплачусь», — добавил Родриго.
Игрок «Атлетико» не поверил, что стал лучшим игроком матча ЛЧ. И заплакал! Видео
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