Беллингем — в клубе молодых звёзд ЛЧ
Джуд в очередной раз удивил. Теперь полузащитник «Реала» вошёл в элитный клуб забивших больше 10 голов в Лиге чемпионов до 21 года. Кто входит в топ?
Джуд Беллингем
На счету 20-летнего хавбека 10 голов в ЛЧ. Он стал первым в истории англичанином, достигшим этой цифры в столь молодом возрасте.
Карим Бензема
В активе нападающего 12 голов до 21 года в Лиге чемпионов.
Килиан Мбаппе
Форвард забил 19 голов в возрасте до 21 года.
Эрлинг Холанд
Нападающий записал на свой счёт 20 голов до 21 года.
Беллингем — четвёртый игрок в истории, забивший 10+ голов в ЛЧ до 21 года
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