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«МЮ» обновил антирекорд по пропущенным голам в ЛЧ
«МЮ» обновил антирекорд по пропущенным голам в ЛЧ
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне крайне плох. В 5-м туре ЛЧ команда установила антирекорд для клубов Англии по пропущенным голам! Ужасающая статистика.
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Катастрофа
Катастрофа
После пяти туров группового этапа ЛЧ «МЮ» пропустил 14 мячей, благодаря чему обновил антирекорд среди английских клубов в турнире.
Предыдущий антирекорд
Предыдущий антирекорд
Предыдущий худший результат тоже принадлежал «Юнайтед». В сезоне-1994/1995 манкунианцы пропустили к 5-му туру 11 мячей. Такое же количество голов пропустил и «Тоттенхэм» в сезоне-2019/2020.
«Манчестер Юнайтед» обновил антирекорд по пропущенным голам после 5 туров ЛЧ
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