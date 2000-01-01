«Манчестер Юнайтед» обновил антирекорд по пропущенным голам после 5 туров ЛЧ

Предыдущий антирекорд

Предыдущий худший результат тоже принадлежал «Юнайтед». В сезоне-1994/1995 манкунианцы пропустили к 5-му туру 11 мячей. Такое же количество голов пропустил и «Тоттенхэм» в сезоне-2019/2020.