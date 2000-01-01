«МЮ» обновил антирекорд по пропущенным голам в ЛЧ
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне крайне плох. В 5-м туре ЛЧ команда установила антирекорд для клубов Англии по пропущенным голам! Ужасающая статистика.
Катастрофа
После пяти туров группового этапа ЛЧ «МЮ» пропустил 14 мячей, благодаря чему обновил антирекорд среди английских клубов в турнире.
Предыдущий антирекорд
Предыдущий худший результат тоже принадлежал «Юнайтед». В сезоне-1994/1995 манкунианцы пропустили к 5-му туру 11 мячей. Такое же количество голов пропустил и «Тоттенхэм» в сезоне-2019/2020.
«Манчестер Юнайтед» обновил антирекорд по пропущенным голам после 5 туров ЛЧ
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