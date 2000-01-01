Самые быстрые хет-трики в истории ЛЧ
Жоау Мариу забил три гола в матче Лиги чемпионов с «Интером» за 29 минут. А как выглядит топ-6 самых быстрых хет-триков в истории турнира?
4–6-е место: Роберт Левандовски
8 марта 2022 года Роберт, ещё игравший за «Баварию», оформил хет-трик за 11 минут в матче с «Зальцбургом» (7:1).
4–6-е место: Криштиану Роналду
11 минут на три гола понадобилось и Криштиану в матче «Реал» — «Мальмё» (8:0) 8 декабря 2015 года.
4–6-е место: Рахим Стерлинг
Столько же на хет-трик потратил Рахим в матче «Манчестер Сити» — «Аталанта» (5:1) 22 октября 2019 года.
3-е место: Майк Ньюэлл
6 декабря 1995 года Майк забил три гола за «Блэкберн Роверс» за девять минут в матче с «Русенборгом» (4:1).
2-е место: Бафатимби Гомис
Бафетимби оформил хет-трик в матче «Лион» — «Динамо» Загреб (7:1) за восемь минут. Случилось это 7 декабря 2011 года.
1-е место: Мохамед Салах
12 октября 2022 года Мохамед забил за «Ливерпуль» три гола за семь минут в ворота «Рейнджерс» (7:1).
Самые быстрые хет-трики в истории Лиги чемпионов
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