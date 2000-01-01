Клуб АПЛ разрывает еврокубки наравне с «Реалом»
«Вест Хэм» — уникальная команда. Английский клуб выиграл больше всех матчей в крупных европейских турнирах за последние два сезона! Невероятная статистика.
Обилие побед
На счету «Вест Хэма» 22 победы с начала сезона-2021/2022 в крупных еврокубковых турнирах, а с учётом квалификации вовсе 24 встречи. В сезоне-2021/2022 в Лиге Европы «молотобойцы» выиграли шесть матчей, в сезоне-2022/2023 в Лиге конференций – 12 матчей.
До сих пор лидеры!
В нынешнем сезоне в Лиге Европы «Вест Хэм» одержал победы в четырёх матчах. После пяти туров англичане возглавляют группу A.
Уровень лучших!
22 победы из европейских клубов за два года смог набрать лишь «Реал». В Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022 мадридцы выиграли девять матчей, в сезоне-2022/2023 — восемь матчей, а в нынешнем сезоне — пять матчей.
Клуб АПЛ разрывает еврокубки наравне с «Реалом». И это даже не гранд!
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