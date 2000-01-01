Клуб АПЛ разрывает еврокубки наравне с «Реалом». И это даже не гранд!

Уровень лучших!

22 победы из европейских клубов за два года смог набрать лишь «Реал». В Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022 мадридцы выиграли девять матчей, в сезоне-2022/2023 — восемь матчей, а в нынешнем сезоне — пять матчей.