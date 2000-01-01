Кому в ЛЧ нужно меньше всего времени на голевое действие
Opta составил топ-5 игроков, которые потратили наименьшее количество минут на голевые действия в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004. В список вошли футболисты, которые провели минимум 10 матчей в турнире.
5-е место: Роберт Левандовски
Нападающему «Барселоны» необходимо 87 минут на гол или результативную передачу.
4-е место: Габриэл Жезус
Форвард «Арсенала» тратит 84 минуты на голевое действие.
3-е место: Лионель Месси
Экс-нападающему «Барселоны» и «ПСЖ» требовалась 81 минута, чтобы отметиться результативным действием.
2-е место: Килиан Мбаппе
Форвард «ПСЖ» тратит на гол или ассист в среднем 79 минут.
1-е место: Эрлинг Холанд
Нападающему «Манчестер Сити» необходима 61 минута на голевое действие.
Кому в ЛЧ нужно меньше всего времени на голевое действие. Месси только третий!
Читайте также
Футболисты «Реала» сделали фото в очках Камавинга
Клуб АПЛ разрывает еврокубки наравне с «Реалом»
Самые быстрые хет-трики в истории Лиги чемпионов
Игрок «Галатасарая» повторил рекорд Роналду в ЛЧ
«МЮ» обновил антирекорд по пропущенным голам в ЛЧ
Беллингем — в элитном клубе молодых игроков в ЛЧ
Игрок «Атлетико» заплакал, став MVP матча в ЛЧ
У «ПСЖ» худший старт в ЛЧ за 19 лет
Симеоне вошёл в тройку элитных тренеров ЛЧ
Холанд быстрее всех забил 40 голов в ЛЧ
10 клубов досрочно вышли в плей-офф ЛЧ
Артета обыграл Эдегора и отпраздновал, как Роналду
Три футболиста, с которыми Салах хотел бы сыграть
Милый поступок Гарначо! Видео
Топ-5 самых молодых дебютантов в РПЛ
Тчуамени сыграл на рояле. Вышло очень красиво!