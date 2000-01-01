Кому в ЛЧ нужно меньше всего времени на голевое действие. Месси только третий!

Кому в ЛЧ нужно меньше всего времени на голевое действие

Opta составил топ-5 игроков, которые потратили наименьшее количество минут на голевые действия в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004. В список вошли футболисты, которые провели минимум 10 матчей в турнире.