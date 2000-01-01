Футболисты «Реала» сделали фото в очках Камавинга
Игроки «Реала» устроили мини-шоу после матча Лиги чемпионов. Все футболисты команды сфотографировались в смешных очках, в которых Эдуарду Камавинга пришёл на игру. Вышло очень забавно!
Тот самый легендарный снимок!
Футболисты «Реала» сфотографировались в смешных очках Камавинга. Забавный снимок!
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