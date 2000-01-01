Самая дикая победная серия в европейском сезоне
ПСВ нереально крут на старте сезона. Команда из Эйндховена не потеряла ни одного очка в 14 турах Эредивизии. Красно-белые близки к рекорду лиги!
Исторические победы
У ПСВ потрясающая победная серия — 14 выигранных матчей подряд в Эредивизии. Большее число побед в истории турнира было лишь однажды. В сезоне-1987/1988 ПСВ выиграл 17 встреч кряду.
Будущие чемпионы?
Сейчас команда из Эйндховена идёт на первом месте в турнирной таблице. На счету красно-белых 42 очка. Отрыв от «Фейеноорда», занимающего второе место, 10 очков.
Самая дикая победная серия в европейском сезоне. Такого не было 36 лет
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