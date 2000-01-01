Месси показал, как качается в зале. Настоящая мощь
Месси — настоящая мощь не только на поле, но и на тренировках в зале. Лео показал, как занимается на тренажёрах в межсезонье. Выглядит впечатляюще!
Лионель Месси показал, как качается в зале. Настоящая мощь!
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