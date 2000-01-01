Самые молодые игроки с 25 голами в РПЛ
Константин Тюкавин забил 25 голов в РПЛ. Такой отметки футболист достиг в 21 год и 5 месяцев. В XXI веке забить столько мячей в более раннем возрасте смогли лишь четыре игрока. Кто?
Алан Дзагоев
Бывший полузащитник ЦСКА забил 25 голов к 21 году и 4 месяцам.
Фёдор Чалов
Форвард ЦСКА достиг отметки в 25 голов в 21 год и 1 месяц.
Александр Кержаков
Бывший нападающий «Зенита» забил свои 25 мячей к 20 годам и 7 месяцам.
Жо
Экс-форвард ЦСКА отметился 25 голами в лиге к 20 годам и 6 месяцам.
Тюкавин забил 25 голов в РПЛ! В более раннем возрасте такое удавалось лишь 4 игрокам
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