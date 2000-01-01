Тюкавин забил 25 голов в РПЛ! В более раннем возрасте такое удавалось лишь 4 игрокам

Самые молодые игроки с 25 голами в РПЛ

Константин Тюкавин забил 25 голов в РПЛ. Такой отметки футболист достиг в 21 год и 5 месяцев. В XXI веке забить столько мячей в более раннем возрасте смогли лишь четыре игрока. Кто?