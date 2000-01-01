«Интер» сыграет в необычной форме с трансформерами
«Интер» представил крайне необычную форму. На матч с «Удинезе» в Серии А (9 декабря) футболисты выйдут с эмблемой трансформеров на футболках. Почему?
Крутая задумка
Логотип автоботов — это акция с титульным спонсором «Интера» стриминговым сервисом Paramount.
Спонсорская идея
С 8 декабря на сайте компании будут доступны все части серии фильмов «Трансформеры». Этот факт и решили обыграть «нерадзурри» и Paramount.
«Интер» проведёт матч в необычной форме. На ней изображены трансформеры
Читайте также
Шансы «Зенита» на победу в РПЛ стали ниже
«МЮ» ужасен в гостевых матчах с топами АПЛ
В какой лиге больше обладателей Golden Boy?
Самые молодые игроки с 25 голами в РПЛ
Французский клуб устроил мишкопад с трибун. Видео
Месси показал, как качается в зале. Настоящая мощь
Самая дикая победная серия в европейском сезоне
Сон повторил необычное достижение Руни и Бэйла
«Зенит» близок к антирекорду при Семаке
Роналду красиво ответил хейтерам. Видео
За вратаря Германии U17 топят на уроках в школе
Футболисты «Реала» сделали фото в очках Камавинга
Кому в ЛЧ надо меньше всего времени на гол или пас
Клуб АПЛ разрывает еврокубки наравне с «Реалом»
Самые быстрые хет-трики в истории Лиги чемпионов
Игрок «Галатасарая» повторил рекорд Роналду в ЛЧ