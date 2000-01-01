Фанаты «Сантоса» разгромили город после поражения
В Сан-Паулу творится настоящий ужас. Местный клуб «Сантос», где в разное время играли Пеле и Неймар, впервые за 111 лет вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии. Фанаты на эмоциях стали громить город!
Боль от поражения
«Сантос» восемь раз становился чемпионом Бразилии, но в этом сезоне вылетел во второй дивизион. Команда на своём поле проиграла «Форталезе» (1:2), пропустив гол с середины поля на 90+6-й минуте. После матча фанаты устроили в городе погромы: поджигали машины, здания, мусорные баки.
«Сантос» впервые в истории вылетел во второй дивизион. Фанаты клуба разгромили город
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