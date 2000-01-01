«Сантос» впервые в истории вылетел во второй дивизион. Фанаты клуба разгромили город

Боль от поражения

«Сантос» восемь раз становился чемпионом Бразилии, но в этом сезоне вылетел во второй дивизион. Команда на своём поле проиграла «Форталезе» (1:2), пропустив гол с середины поля на 90+6-й минуте. После матча фанаты устроили в городе погромы: поджигали машины, здания, мусорные баки.