Александер-Арнольд — настоящий тащер. Вы посмотрите на его статистику в «Ливерпуле»!

Лучшие

Также, с тех пор как Юрген Клопп стал подключать Трента к полузащите, у «Ливерпуля» лучшие показатели по забитым мячам и заработанным очкам. За 25 матчей «Ливерпуль» набрал 58 очков (больше всех в АПЛ) и забил 61 гол.