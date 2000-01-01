Топ-статистика Александер-Арнольда в «Ливерпуле»
Трент Александер-Арнольд — настоящий тащер «Ливерпуля». С момента повышения до главной команды защитник отдал 75 голевых передач во всех турнирах. Больше лишь у двух игроков АПЛ!
Лидеры
С октября 2016 года, когда Трент попал в основу, больше ассистов, чем он, сделали Мохамед Салах (80) и Кевин Де Брёйне (129).
Лучшие
Также, с тех пор как Юрген Клопп стал подключать Трента к полузащите, у «Ливерпуля» лучшие показатели по забитым мячам и заработанным очкам. За 25 матчей «Ливерпуль» набрал 58 очков (больше всех в АПЛ) и забил 61 гол.
Александер-Арнольд — настоящий тащер. Вы посмотрите на его статистику в «Ливерпуле»!
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