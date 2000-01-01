Удивительные цифры Кубка Германии
В турнире творится что-то невероятное. В четвертьфинал из больших клубов пробрались лишь «Байер» мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Штутгарт». Что ещё необычного в текущем розыгрыше турнира?
Второй эшелон
Лишь три команды, отобравшиеся в четвертьфинал, представляют Бундеслигу: «Байер», «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Штутгарт». Четыре клуба играют во Второй Бундеслиге: «Кайзерслаутерн», «Фортуна», «Санкт-Паули» и «Герта».
Приятный сюрприз
Настоящая сенсация Кубка Германии — «Саарбрюккен» из третьего дивизиона. По ходу турнира команда разобралась с «Баварией» (2:1) и «Айнтрахтом» (2:0).
Новый победитель!
Кроме того, в четвертьфинал попали только команды, которые не выигрывали Кубок Германии в XXI веке. Это значит, что у турнира в этом сезоне точно будет новый за несколько десятилетий победитель.
В Кубке Германии остались только клубы, не выигрывавшие этот турнир в XXI веке. Кто они?
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