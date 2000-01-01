Фанат спас Бьелсу от дождя. Милое видео
Фанат на матче чемпионата Аргентины увидел главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсу, который мок под ливнем. Парень не растерялся и предложил легенде зонтик. Вышло очень мило!
Особый гость
Блогер Шулай Кабрера пришёл на матч между «Ривер Плейт» и «Ливерпулем» из Монтевидео и заметил там Марсело Бьелсу. Пока все болельщики сидели в дождевиках и под зонтами, тренер просто мок под дождём. Кабрера решил исправить это.
Замечательная идея
«Он сидит мокнет, и я должен принести ему зонтик. Наш главный не может сидеть под дождём. Я смотрю на него и думаю: «Как тренер нашей сборной мог остаться без зонтика?!» — сказал Кабрера в видео.
Помощь
«Марсело, я подумал, что в таких условиях будет уместно подойти к вам и предложить зонтик», — обратился блогер к тренеру. Бьелса удивился предложению, но быстро согласился и даже сумел забавно пошутить.
Шутка от тренера
«Что ж, тогда я вам скажу в ответ: «Вы мне составили отличную компанию. Оставайтесь». Ладно, на самом деле, это из-за зонтика!» — сказал Бьелса.
Крутая встреча
Уже после фанат рассказал, что они с Бьелсой сидели вместе под зонтом минут 10, разговаривали о матче, кино, а также вспоминали смешные истории из жизни.
Фанат увидел, как Бьелса мокнет под дождём на матче. Он предложил тренеру зонт
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