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Фанат спас Бьелсу от дождя. Милое видео
Фанат спас Бьелсу от дождя. Милое видео
Фанат на матче чемпионата Аргентины увидел главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсу, который мок под ливнем. Парень не растерялся и предложил легенде зонтик. Вышло очень мило!
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Особый гость
Особый гость
Блогер Шулай Кабрера пришёл на матч между «Ривер Плейт» и «Ливерпулем» из Монтевидео и заметил там Марсело Бьелсу. Пока все болельщики сидели в дождевиках и под зонтами, тренер просто мок под дождём. Кабрера решил исправить это.
Замечательная идея
Замечательная идея
«Он сидит мокнет, и я должен принести ему зонтик. Наш главный не может сидеть под дождём. Я смотрю на него и думаю: «Как тренер нашей сборной мог остаться без зонтика?!» — сказал Кабрера в видео.
Помощь
Помощь
«Марсело, я подумал, что в таких условиях будет уместно подойти к вам и предложить зонтик», — обратился блогер к тренеру. Бьелса удивился предложению, но быстро согласился и даже сумел забавно пошутить.
Шутка от тренера
Шутка от тренера
«Что ж, тогда я вам скажу в ответ: «Вы мне составили отличную компанию. Оставайтесь». Ладно, на самом деле, это из-за зонтика!» — сказал Бьелса.
Крутая встреча
Крутая встреча
Уже после фанат рассказал, что они с Бьелсой сидели вместе под зонтом минут 10, разговаривали о матче, кино, а также вспоминали смешные истории из жизни.
Фанат увидел, как Бьелса мокнет под дождём на матче. Он предложил тренеру зонт
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