Топ-7 лучших игроков «МЮ» в истории
Daily Mail опубликовала список лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в истории. Как выглядит топ-7 самых крутых футболистов «красных дьяволов»?
7-е место — Шмейхель
В составе «МЮ» вратарь пять раз выиграл АПЛ, трижды Кубок Англии, четырежды Суперкубок Англии и один раз — Лигу чемпионов. В 398 матчах за клуб Петер в 180 сохранил ворота «сухими» и даже умудрился забить один гол!
6-е место — Кантона
Вместе с «МЮ» нападающий четыре раза взял чемпионство в АПЛ, два раза — Кубок Англии и трижды — Суперкубок страны. В 185 матчах за «дьяволов» Эрик забил 82 гола и сделал 62 результативные передачи.
5-е место — Кин
Полузащитник с «МЮ» стал семикратным чемпионом Англии, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов. В 478 матчах за клуб Рой забил 51 мяч и отдал 38 ассистов.
4-е место — Роналду
С «МЮ» форвард трижды выиграл АПЛ, дважды — Кубок футбольной лиги, единожды — Кубок Англии, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. На счету Криштиану 346 матчей за клуб, 145 голов и 65 ассистов.
3-е место — Руни
В составе «МЮ» форвард завоевал 16 трофеев, выиграв АПЛ, ЛЧ, ЛЕ, Суперкубок Англии, Кубок Англии, Кубок футбольной лиги и клубный ЧМ. В активе Уэйна 559 матчей за «Юнайтед», 253 забитых мяча и 145 голевых пасов.
2-е место — Скоулз
В «МЮ» полузащитник выиграл 25 титулов, 11 из которых — в АПЛ. За «дьяволов» Пол на протяжении карьеры отыграл 716 матчей, забив 155 голов и отдав 82 ассиста.
1-е место — Гиггз
Всю карьеру полузащитник провёл в «МЮ», с которым завоевал 34 трофея, в том числе 13 в АПЛ. На счету Райана 963 матча за клуб, 168 голов и 260 результативных передач.
Топ-7 лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в истории. Роналду даже нет в тройке!
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