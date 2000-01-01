Топ-7 лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в истории. Роналду даже нет в тройке!

7-е место — Шмейхель

В составе «МЮ» вратарь пять раз выиграл АПЛ, трижды Кубок Англии, четырежды Суперкубок Англии и один раз — Лигу чемпионов. В 398 матчах за клуб Петер в 180 сохранил ворота «сухими» и даже умудрился забить один гол!