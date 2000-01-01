«Црвена Звезда» побила мировой рекорд «Реала»!
«Црвена Звезда» сделала что-то невероятное! Сербская команда установила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии дома. Красно-белые обошли по этому показателю «Реал»!
Крутая серия
«Црвена Звезда» не проигрывает уже 122 домашних матча чемпионата. Серия началась ещё в апреле 2018 года. По этому показателю сербская команда обошла «Реал», который с 1957 по 1965 год не потерпел ни одного поражения дома.
Обилие побед
На счету «Црвены Звезды» 110 побед и 12 ничьих с разницей мячей 339:54 в домашних матчах. Сейчас клуб идёт в сербской Суперлиге на первой строчке. В активе красно-белых 43 очка после 17 туров.
«Црвена Звезда» побила уникальный мировой рекорд «Реала»!
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