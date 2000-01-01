«Црвена Звезда» побила уникальный мировой рекорд «Реала»!

Крутая серия

«Црвена Звезда» не проигрывает уже 122 домашних матча чемпионата. Серия началась ещё в апреле 2018 года. По этому показателю сербская команда обошла «Реал», который с 1957 по 1965 год не потерпел ни одного поражения дома.